Eventyrligt rejsebureau lukker - 18 ansatte får fyreseddel

Fredag 8. marts 2019 kl. 11:50Det er lige om lidt slut med det eventyrlige rejsebureau Marco Polo. Moderselskabet My Planet fortsætter dog sit salg af rejser, selvom aktiviteterne i Parco Polo indstilles efter 35-40 år. Rejsemålene var verdens mest eksotiske steder. 18 ansatte får en fyreseddel, de 14 i Danmark og de øvrige i Sverige.My Planet International A/S med hjemsted i Århus ejer også bl.a. Benns Rejser. Virksomheden har netop aflagt regnskab, der afsluttedes 30. september i fjor. Med et underskud der snuser til 10 millioner kr.