Bil-skyderi på åben gade i centrum af København

Torsdag 7. marts 2019 kl. 23:48I nogle timer har politiet nu efterforsket et skyderi øjensynligt mellem flere biler på åben gade i centrum af København. Man har endnu ingen forklaring og ej heller anholdte. Vidner har oplyst, at en person steg ud af en bil og affyrede skud mod en anden bil, hvorefter personen satte sig ind i bilen igen, og den forsvandt i høj fart.Aktionen fandt sted på Amagerbrogade. Politiet har endnu ikke kontakt til den anden bil, som formodes at have været mål for skuddene.