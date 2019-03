Bil kørte over for rødt lys - 3 på sygehus den ene slemt tilredt

Torsdag 7. marts 2019 kl. 11:58En kvinde befinder sig på Rigshospitalet i København slemt tilredt efter en voldsom kollision mellem 2 biler i et vejkryds i Ishøj Strand på den københavnske vestegn. 2 andre personer er også bragt på sygehus, mens atter 2 andre er blevet behandlet på ulykkestedet. Den ene bilist kørte angiveligt over for rødt lys.Der var 2 personer i en personbil og 3 i en varebil, som var de "deltagende parter" i den dramatiske ulykke.