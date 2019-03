21 myrdet i London i år

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 6. marts 2019 kl. 22:41En mand i 20 års alderen blev i dag myrdet med knivstik i det østlige London. Gerningmanden er ikke fundet. Den myrdede unge mand føjes til 20 andre ofre, der siden nytår er myrdet i den engelske hovedstad. En uhyggelig statistik i den 10 millioner indbyggere store by.Ingen ved rigtigt, hvad man skal stille op overfor den brutale kriminalitet. Mange lever livet i risikozonen, og morderne har for let ved at forsvinde i vrimlen og er dermed svære at finde, om overhovedet.