Lokalpolitiker tiltalt for mordforsøg netop fundet død i sin fængselcelle

Onsdag 6. marts 2019 kl. 11:54Lige nu afsluttes en opsigtvækkende sag om mordforsøg, som skulle have været ført ved retten i Roskilde. Lokalpolitikeren René Kauland (41 år) fra Greve i Køge Bugt området er fundet død i sin fængselcelle. Hvor han var varetægtfængslet for forsøg på at slå sin 43-årige ex-kæreste ihjel sidste forår. Sagen har været omgærdet af stor interesse, og den er nu kortvarigt ikke mindre interessant. En meget dramatisk sag.Retsagen mod den nu døde tiltalte lokalpolitiker er i sagens natur omgående aflyst. Hertil er der chok over den tragiske begivenhed.