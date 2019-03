Agtet wrestler død

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 23:31Den amerikanske VM-wrestler King Kong Bundy er død 61 år. Sportverdenen omkring wrestling er i sorg over tabet af den agtede kæmpe, der i sin storhedtid vejede lidt over 210 kg. Han slog igennem i 1986 ved at vinde VM-titlen fra tidens store navn Hulk Hogan.Bundy, som blev navngivet Chris Pallies ved fødslen i Atlantic City, New Jersey, udfoldede sig også som skuespiller og komiker. Han debuterede i wrestling i 1981.