Måske en lysning på vej omkring tvangauktioner i Nykøbing F

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 22:37Man skal udvise forsigtighed med at konkludere en tendes omkring tvangauktionerne i retten i Nykøbing F på baggrund af tal for februar 2019. Alligevel kan det risikeres at bemærke en faldende tendens i forhold til februar 2018. I år 32 imod 38 sidste år. Men måske lysner det.En enkelt måned kan dog være farlig at konkludere på grundlag af, og dertil kommer ændringer i statstidende, hvor bekendtgørelserne om tvangauktioner sker. En ny digital løsning for statstidende er behæftet med fejl.