Dansk soldats øvelsespring med faldskærm endte i døden

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 21:56En ikke nærmere identificeret dansk soldat er død under øvelse i USA. Han blev dræbt i forbindelse med et spring med faldskærm. Heller ikke omkring selve hændelsen foreligger der detaljer. Men soldatens fatale spring i døden bekræftes af forsvaret i Danmark.Forsvaret har i dag ligeledes meddelt, at der er iværksat nærmere undersøgelser af tragedien.