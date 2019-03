"Jai Hind" for skrantende nationalt luftfartselskab

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 5. marts 2019 kl. 13:12Der er dels humoristiske bemærkninger og dels bestyrtelse over det nationale indiske luftfartselskab Air India, som har instrueret sine kabineansatte om at prise moderlandet i forbindelse med alle indenrigsflyvninger. Altid slutte i højttalerne med "Jai Hind" for lovprisning af landet.Air India skranter økonomisk og har ikke tjent penge de sidste 11-12 år. Dette er måske mindre end tiltagende nationalistiske bølger i landet årsag til det indiske "Heil".Der er noget fra historien, som får alarmklokker til at ringe!