Mand dræbt i bil - rullede rundt og endte på taget i grøft

Tirsdag 5. marts 2019 kl. 08:25En 82-årig mand blev sent i aftes dræbt, da han i sin bil rullede rundt og endte på taget i en grøft på en lokal vej ved landsbyen Klovborg nær midtjyske Brædstrup. En forbipasserende slog alarm, men redningmandskab kunne intet gøre for at bringe manden tilbage til livet.Politiet mener, at for høj hastighed kan have været årsag til ulykken.