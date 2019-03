Fodgænger kørt ned af bus ved Tivoli og hovedbanegården

Mandag 4. marts 2019 kl. 20:13En ikke nærmere identificeret mand i 60 års alderen blev alvorligt kvæstet, da han sidst på eftermiddagen blev kørt ned af en bus ved Tivoli og hovedbanegården i København. Manden kom ind under bussen, men det lykkedes at få ham fri og i live bragt på sygehus.Der er efterfølgende ikke kommet nye meldinger om hans tilstand. Ulykken skete i forbindelse med, at bussen svingede.