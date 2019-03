Frontfigur begik selvmord

Mandag 4. marts 2019 kl. 16:38Den engelske sanger og frontfigur i bandet The Prodigy Keith Flint er død 49 år. Han blev i dag fundet livløs i sit hjem i Essex, hvor han havde begået selvmord. En tragisk og indtil videre uforståelig begivenhed. Et virksomt og talentfuldt 30 år langt liv i musikkens verden sluttede brat.Keith Flint blev født i London-forstaden Braintree. I 1990 var han med til at danne The Prodigy, hvis andre medlemmer i dag er fyldt med sorg og i chok over hans død.