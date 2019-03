Mand fundet død - blev kørt ned og dræbt af sin egen bil

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 4. marts 2019 kl. 12:05En 60-årig mand blev i morgenstunden fundet død ved sin bil i nordsjællandske Lillerød (Allerød). Politiet har efterfølgende konstateret, at han blev kørt ned og dræbt af sin egen bil. Han havde nemlig med stor sandsynlighed glemt at trække håndbremsen, hvorfor bilen er trillet henover ham.Den tragiske ulykke fandt sted i et villakvarter i den nordlige del af Lillerød ved 6-tiden.