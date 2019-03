Chefen for DFDS går i land

Mandag 4. marts 2019 kl. 09:26En af erhvervlivets ordentlige "drenge", der har beklædt en række topposter indenfor transport - DFDS-direktør Niels Smedegaard (57 år) stopper med udgangen af næste måned. Efter 12 år i spidsen for rederi-virksomheden går han i land. For at hellige sig indsatsen i bestyrelser. Som han sidder i mange af.Den afgående rederi-boss afløses af virksomhedens finansdirektør Torben Carlsen (53 år), der har været ansat i DFDS siden 2009.