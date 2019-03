Videokunst på Louisiana

Søndag 3. marts 2019 kl. 23:42Det er 23 år siden kunstmuseet Louisiana i Humlebæk nord for København købte et værk af den schweiziske videokunstner Pipilotti Rist (56 år). Det var avanceret. Nu er hun aktuel igen på museet, som frem til sankt hans viser en anderledes produktion bl.a. mellem krop og teknologi under overskriften "Åbn min lysning".Kunstnerens højteknologiske videoværker skal ses og opleves. De er svære at beskrive. På www.louisiana.dk kan der læses om Pipilotti Rist og hendes værker, samt ses en kort video som smagprøve på hende og hendes kunst.