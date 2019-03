Skuespiller stukket ned på gaden - overlever angrebet

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 3. marts 2019 kl. 19:42Den skotske skuespiller Tam Dean Burn (61 år) er ved at komme sig efter et brutalt og dramatisk overfald på gaden. Han blev stukket ned, men overlever. En 42-årig mand er anholdt og må forklare sit motiv til ugerningen. Burn havde netop forladt et arrangement i den skotske hovedstad Edinburgh, da han blev angrebet.Der er sandsynligvis muligheder nok for at kunne se sig gal på den talentfulde skuespiller. Som er kendt fra sine mangeårige roller i TV-serier om både detektiver og sæbeoperaer. Han har også præstationer i biograffilm og på teater og endog et politisk engagement (hos kommunisterne) på listen over sin duelighed.