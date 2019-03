Estland går til valg med dødt løb-kaos også der i udsigt

Søndag 3. marts 2019 kl. 08:13Endnu et land er sandsynligvis på vej ind i politisk dødt løb-kaos. Estlands under 1 million vælgere går i dag til valg, og forud tyder alting på, at de politiske grupperinger står lige stærkt overfor hinanden. Iblandt partierne skal man især bemærke de konservative, som vil have en afstemning om landets EU-medlemskab.Der skal vælges 101 medlemmer af østersølandets parlament. Estland blev medlem af EU for 15 år siden samtidig med en stribe af de andre østlande.