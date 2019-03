Hollænderne købte cykler for 9 milliarder kr. sidste år

Lørdag 2. marts 2019 kl. 23:40Der blev investeret i sund livform og motion blandt hollandske cyklister sidste år. De købte cykler for 9 milliarder kr., over 1 million af slagsen, og for første gang flere med el-hjælpemotor end de gammeldags "jernheste til rugbrødmotor". Totalt blev der købt over 5% flere cykler end i 2017.De lidt over 17 millioner hollændere er også flittige til at benytte cyklerne. Omkring 65% af dem cykler flere gange om ugen.Holland er verdens førende cykelnation. På 2. pladsen ligger Danmark.