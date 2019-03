Krise har forsinket forsøg på at finde og redde 2 bjergbestigere

Lørdag 2. marts 2019 kl. 21:24Den sidste uges krise mellem Indien og Pakistan har også haft uheldig effekt i forbindelse med en aktion for at finde 2 bjergbestigere på det næsthøjeste pakistanske bjerg Nanga Parbat. Kontakten til dem (en englænder og en italiener) forsvandt for snart 1 uge siden, da de befandt sig i over 6.000 meters højde.Krisen mellem de 2 lande har lagt sig lidt, men i denne weekend er det så vejret, der forhindrer eftersøgningen. Sne og nedsat sigtbarhed har forhindret både helikopter og droner at flyve i højden omkring de 2 bjergbestigeres forsvinden. Man har dog endnu ikke opgivet håbet om at finde og redde dem.