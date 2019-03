Stor pizza-kæde lukket - den er sandsynligvis gået konkurs

Lørdag 2. marts 2019 kl. 13:16Det svirrer med usikker info om butikkæden Domino's Pizza, der har lukket. Overalt. Virksomheden er sandsynligvis gået konkurs, men herom er der kun mundtlige oplysninger. Efter sigende arbejdes der på at finde en løsning af de aktuelle problemer, så man igen bliver leveringdygtig til tusindvis af middagborde.Pizza-kæden drives af The Scandinavian Pizza Company A/S med hjemsted i Roskilde, men ejerskabet kan føres til England.