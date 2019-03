Kaos på Lillebæltbroen - motorvej helt lukket

Lørdag 2. marts 2019 kl. 06:21Der er lukket for al trafik mellem Jylland og Fyn over Lillebæltbroen. Morgenstundens tåge og glat føre har ført til et kæmpe harmonika sammenstød med lastbiler og personbiler. Det vil vare timer at få ryddet op, imens vil motorvejen være helt lukket. Også en politibil er impliceret i ulykken.Til trods for enormt kaos og mange implicerede er der ikke melding om alvorligt kvæstede.