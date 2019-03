Folkets opstand ved Middelhavet på præsidents fødseldag

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 2. marts 2019 kl. 06:05Titusindvis er det sidste døgn strømmet ud i gaderne i Algeriets hovedstad Algier i protest mod landets præsident Abdelaziz Bouteflika. Det er hans 82 års fødseldag i dag, og han forsøger at opnå sin 5. periode på præsidentposten. Hvilket imidlertid er imod folkets vilje i den 35 millioner indbyggere store nordafrikanske republik ud til Middelhavet.Der har været voldsomme kampe mellem de protesterende og politiet, og mindst 60 er kvæstet. Den aldrende præsident er under stadig sygdombehandling af schweiziske læger efter et slagtilfælde i 2013. Han har været præsident siden 1999.