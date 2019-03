Verdens største karneval i Rio de Janeiro er skudt igang

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. marts 2019 kl. 23:56Så er der fest og farver og glade dage i Brasiliens næststørste by Rio de Janeiro. Hvor verdens største karneval er skudt igang og varer den næste uges tid - mindst. For de rytmiske brasilienere vil feste og more sig. Klæde sig ud og optræde. På samme tid er der dog også fare på færde.Kriminelle benytter lejligheden imellem de mange millioner mennesker, og der kan ikke undgå at ske ulykker. Det overskygges dog af feststemningen.Det er imidlertid karneval tid hele verden rundt lige nu. Blot kan ingen måle sig med Rio de Janeiro.