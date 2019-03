Utroligt bureaukrati - helt amok bogstaveligt lige til det sidste

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 1. marts 2019 kl. 22:37Bureaukratiet er dødbringende. Kvæler foretagsomhed. Spærrer folk åndeligt inde. Et helt utroligt bureaukratisk forslag er dog i dag afvist af et stort flertal i Folketinget. Dansk Folkeparti (DF), som ivrer med love og regler ved enhver lejlighed, stillede forslag om, at bedemænd nu også skulle offentligt autoriseres.Men både regeringen og Socialdemokraterne vendte tomlen nedad. Undersøgelser viser, at folk generelt er tilfredse med bedemændene, og desuden har branchen selv en autorisationordning, var argumenterne for at afvise DF-forslaget.Det var et forslag, der kan betegnes som "amok bogstaveligt lige til det sidste" - som heldigvis ikke bliver til noget. Endnu. Man ved aldrig, for DFerne stopper sjældent, når de har fået en "fiks ide".