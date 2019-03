Skolepige dræbt i frikvarter af traktor med maskine

Fredag 1. marts 2019 kl. 19:24En 10-årig pige blev i middags dræbt på stedet i et frikvarter på en skole i nordjyske Ålborg. Hun blev under leg ramt af en traktor påmonteret en maskine (buskrydder). Der var mange andre børn i nærheden, da den frygtelige ulykke skete. Politiet er fortsat i færd med at afklare hele hændelseforløbet.Det var en 23-årig mand, der kørte og betjente traktor og maskine.