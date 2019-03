Bomber, brand, skyderier, død og fordærv i hovedstad

Fredag 1. marts 2019 kl. 10:13Der har nu i mange timer hersket kaos i hovedstaden Mogadishu i østafrikanske Somalia. Det startede med selvmordbomber i går. Hvorved de første 5 blev dræbt, og flere huse brød i brand. Derefter udviklede det sig til skyderier mellem politi og militante, religiøse oprørere. Et antal er dræbt, men det står endnu på.Derfor er millionbyen ud til det indiske ocean præget af død og fordærv. Intet tyder på, at det vil ændre sig - blot bliver der stilstand for en stund. Landet er præget af religiøst begrundede konflikter med Islamisk Stat (IS) i hovedrollen, men også andre toneangivende islamiske grupper.