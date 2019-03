Godt for de mange - den billige bus holder nu sit indtog på lokale ruter

Fredag 1. marts 2019 kl. 08:23Et stort antal pensionister, studerende og børnefamilier ventes at blive kunder på korte ruter i butikken hos de billige busselskaber, der i dag kører mellem Sjælland og Jylland og til udlandet. Folketinget har vedtaget nye regler, som gør det muligt for busserne at tilbyde de mange kunder ture ned til en strækning længde på 75 km. Det betyder ruter mellem eksempelvis Næstved og København og Esbjerg-Odense.Det vil ikke overraske, hvis busselskaberne kan høste over ½ million nye passagerer, der efterspørger billig transport (man er i stand til at betale). Den offentlige trafik er blevet alt for dyr og fungerer ikke (matcher ikke kundernes behov).De billige og effektive busser er kendt i ikke mindst de europæiske lande fra det nordtyske område til andre steder i det store EU-land og til nabolandene. Man er nu også begyndt med billige togrejser under betegnelsen Flixtrain.Også i Danmark har eksempelvis Flixbus fået tag i kunderne på ruter mellem landdelene.Der er mere information om de nye muligheder for bustrafik på www.trm.dk - og om nogle af de nuværende køreplaner på www.flixbus.dk