Premierminister er under anklage for korruption

Torsdag 28. februar 2019 kl. 23:40Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu (69 år) anklages for korruption. Der forberedes en regulær sag imod ham for bl.a. at have modtaget gaver fra erhvervfolk og selv at have været rundhåndet for at opnå positiv omtale/presse. Han afviser anklagerne pure.Netanyahu har i en kommentar betegnet optrækket til en sag som politisk forfølgelse, og at det vil vise sig at være anklager, som brister i lighed med et korthus, der falder sammen.Der forestår valg til parlamentet i næste måned, hvorfor en endelig afgørelse om sagen mod premierministeren formentlig kommer til at afvente det.