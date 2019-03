Kendt trommeslager død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 28. februar 2019 kl. 22:09En af de første trommeslagere i rock-gruppen The Who - englænderen Doug Sandom er død 89 år. Selvom det kun blev til 2 år ved trommerne i selskab med de øvrige i det verdenkendte band, satte det aftryk på hele hans liv. Det var en storhedtid 1962-64, men måske gjorde, at han var noget ældre, udslaget til bruddet.Douglas Sandom (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i Greenford. Da han blev en del af musikgruppen hed den endnu ikke The Who, men The Detours. Lige meget med det, musikken var den, der udviklede sig - og gav ham inspiration lige til hans død.