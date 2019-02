For mange på kontorerne - gammelt firma fyrer 130

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 28. februar 2019 kl. 10:43Det hed fra tidernes morgen Nordiske Kabel- og Trådfabrikker, et hæderkronet gammelt dansk firma (nu NKT A/S) - der som et af mange kæmper i nye tider. Et kæmpe underskud på 340 millioner kr. sidste år, med alt for mange ansatte på kontorerne - og nu skal 130 af dem fyres.NKT har dog enorm omsætning (11,2 milliarder kr. i 2018), og der er tegn på, at man rider stormen af. Skal virksomheden, som blev grundlagt i 1891, imidlertid fortsætte med at eksistere, skal der handles. Det startede man på i slutningen af sidste år, da direktøren gennem 11 år blev smidt på porten.