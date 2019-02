Togtrafik lammet - person kørt ned og dræbt ved station

Onsdag 27. februar 2019 kl. 18:29En ikke nærmere identificeret person er sent i eftermiddag blevet kørt ned og dræbt af et tog ved den sydjyske Holsted Station midtvejs mellem Kolding og Esbjerg. Der foreligger endnu ikke oplysninger om den tragiske hændelse, hvorvidt det var en ulykke eller et selvmord.Al togtrafik på strækningen mellem de 2 store byer i henholdsvis det vestjyske og det østjyske er indstillet.