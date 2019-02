Mindst 20 dræbt på banegård - eksplosionbrand i lokomotiv

Onsdag 27. februar 2019 kl. 11:26Der er totalt kaos på hovedbanegården i den egyptiske hovedstad Cairo. Hvor mindst 20 er blevet dræbt og dobbelt så mange kvæstet, idet et tog ikke stoppede og dets lokomotiv eksploderede, da det ramte en buffer. Der udbrød brand såvel på banegården som i naboejendomme.Øjenvidner til den dramatiske begivenhed beretter, at toget med høj fart fortsatte og øjensynligt slet ikke havde til hensigt at stoppe, da det ikke kunne køre længere på banegården. Det var angiveligt lokomotivets brændstoftank, der eksploderede ved kollisionen.