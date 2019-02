Musiker død af kræft

Onsdag 27. februar 2019 kl. 10:25Den engelske musiker Andy Anderson er død af kræft 68 år. Han var den trommeslager, de øvrige musikere gerne havde med på holdet. Derfor bidrog han til mange andres musik selvom han tilsluttede sig rock bandet The Cure 5 år efter sin debut. Han var aktiv musiker fra 1978 og frem til få uger før sin død.Clifford Leon Anderson (som han var navngivet ved fødslen) kom til verden i London bydelen West Ham. Lige et sted at vokse op for et musiktalent.