Konflikt eskalerer - 2 indiske kampfly netop skudt ned

Onsdag 27. februar 2019 kl. 09:20Truslen fra Pakistan om at reagere overfor et indisk flybombardement på pakistansk territorium det seneste døgn er blevet alvor. Konflikten mellem de 2 lande eskalerer og er gået ind i en faretruende fase, idet pakistanerne netop har skudt 2 indiske kampfly ned. Den ene af piloterne er fundet og anholdt. Skæbnen for den anden pilot er ikke oplyst.Den krigtruende konflikt angår (igen) Kashmir-området, hvorom de 2 lande har været i strid siden 1947.Der ventes nu med frygt på den indiske reaktion efter nedskydningerne.