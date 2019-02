Den digitale debat og information er det moderne forsamlinghus

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 26. februar 2019 kl. 23:02Selvom der stadig er 1.100 forsamlinghuse i Danmark er de mere historiske end af den værdi, de havde tidligere. Som samlingsted for møder og fester. Til debat og hygge. Afløseren er den digitale debat og information. Hvilket har mange fordele. Heriblandt at flere deltager i den demokratiske meningudveksling. Har mulighed for at udtrykke sig, uden at skulle stille sig op overfor en forsamling. Fuld af nervøsitet og muligvis slet ikke komme til udtryk.Derfor er det digitaliseringen, der skal værnes om. Passes på akkurat som grundlovens rettigheder for individet. Herunder ytringfriheden. At der er synspunkter for og imod, og at man kan "hidse" sig op over debatten, er kun et sundhedtegn. Også at dem, hvis synspunkter man tager afstand fra, kommer til orde. OBS! der er mange, som vil styre, kontrollere, begrænse og forhindre friheden. Pas på dem!