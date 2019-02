"Krig" mellem Pakistan og nabo efter indisk flybombardement

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 20:39Der er alt andet end god stemning mellem nabolandene Indien og Pakistan. Efter et indisk flybombardement af oprørere på pakistansk område truer Pakistan nu med gengældelse. Indien har intet at gøre i nabolandet. Punktum. Derfor udarter det sig til en regulær "krig" mellem de 2 lande.Balladen begyndte for 1½ uge siden, da 46 soldater blev dræbt i et angreb i det indiske Kashmir-område i Himalaya. Bag massakren stod oprørgruppen Jaish-e-Mohammad, som har sit afsæt i Pakistan.Først ville Indien bare lukke sine grænser totalt mod nabolandet, men så fulgte altså nu det aktuelle flyangreb, som har dræbt mange oprørere på pakistansk territorium ifølge indiske informationer.