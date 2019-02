Højteknologisk firma fyrer 35 danskere i ændret marked

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 18:43Den 60 år gamle højteknologiske virksomhed Terma A/S med hovedsæde i Lystrup ved Århus har fyret 35 danskere, og de har allerede forladt deres job. Det sker for at tilpasse firmaet i et ændret marked. Worldwide har Terma 1.400 ansatte. Foruden Lystrup har Terma afdelinger i Grenå på Djursland og Herlev i København.Terma A/S ejes 100% af Thomas B. Thriges Fond i København.