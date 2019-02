Landets 3. største banks overskud buldrer nedad

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 26. februar 2019 kl. 14:27Finansfolk har altid en "forklaring" på det, der sker. Imidlertid ikke altid den samme som kundernes. I dag er det landets 3. største bank (Jyske Bank), der forsøger at snakke sig fra, at overskuddet buldrer nedad. Selvom banken skruer gebyrerne opad i en uendelighed, faldt overskuddet i 2018 til 3.140 millioner kr. fra 4.002 millioner kr. i 2017.Det faldende overskud skal bl.a. ses overfor, at banken har nedlagt mange afdelinger, lukket kasserne og i stigende grad ladet kunderne betjene sig selv. Desuden blev der 240 færre ansatte i løbet af 2018.