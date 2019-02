Tiger ejet af Zebra fyrer 40

Tirsdag 26. februar 2019 kl. 10:29Det er både navnemæssigt og med hensyn til varesortimentet såvel et zoo- som cirkuslignende firma, der nu fyrer 40 ansatte. Efter 24 års eksistens kæmper butikkæden Tiger med økonomien. Den har med afsæt i Danmark udviklet sig til et worldwide firma med tæt ved 1.000 butikker i 30 lande.Men de op mod 6.000 ansatte skal have løn, og nu spares altså nogen af dem væk. Det har længe rumlet i gemakkerne.Tiger-butikkerne ejes af Zebra A/S med hjemsted i København, men ejes for totrediedele af Zebra Lux Holding S.á.r.l. i Luxembourg. Grundlæggeren Lennart Bent Lajboschitz ejer den sidste trediedel.