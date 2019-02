Udenrigsminister kaster håndklædet i ringen

Mandag 25. februar 2019 kl. 23:20Der sker et eller andet i arabiske Iran lige nu. Idet landets udenrigsminister Mohammad Javad Zarif (59 år) i aften har meddelt sin tilbagetræden. Han har haft den betydningfulde post siden august 2013, og der er ingen begrundelse for, at han nu kaster håndklædet i ringen.Zarifs tilbagetræden falder sammen med, at Irans religiøse leder Ayatollah Ali Khamenei i dag har haft besøg af Syriens forhadte præsident Bashar al-Assad. I deres møde deltog Zarif imod forventningerne ikke.Der er uro i og omkring Iran, både indendørs og på den internationale politiske scene. Derfor er der en grund til Zarifs afgang, hvilken vides blot ikke endnu.