Fhv. generaldirektør død

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 25. februar 2019 kl. 21:16Generaldirektør i Danmarks Radio 1985-1994 Hans Jørgen Jensen er død 87 år. Hele hans arbejdliv udspillede sig i DR, hvor han blev journalist i 1956 og derefter gjorde karriere. Han var chef for nyhedafdelingen, da TV-avisen blev lanceret. Også det ledelse/politiske talent havde han.Hans Jørgen Jensen blev født i Virum (og var ærke københavner). Han havde stor interesse for kunst og stod bl.a. i spidsen for kunstmuseum-projektet Fuglsang (åbnet i 2008) ved det gamle gods med samme navn nær Nysted på det sydlige Lolland.