Knallertkører kørte ud foran lastbil og er nu i livfare

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 25. februar 2019 kl. 18:35En 24-årig mand på knallert befinder sig i livfare på universitetsygehuset i Århus, efter at han tidligere i dag kørte ud foran en lastbil, som han øjensynligt overså. Den dramatiske ulykke skete i et midtjysk sommerhusområde 6-8 km øst for Ikast. Han blev med politieskorte kørt til sygehuset.Den unge mands kvæstelser var meget alvorlige, og der er ingen aktuel melding fra sygehuset om hans kritiske tilstand.