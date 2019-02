Skole-ansat har fået mæslinger - flere må straks vaccineres

Mandag 25. februar 2019 kl. 16:53En ansat i administrationen på HF VUC skolen i Odense har fået mæslinger. Smitsomt og farligt. Derfor må flere andre, der har været i vedkommendes nærhed, nu vaccineres. Det skal gå hurtigt, idet vaccination skal ske senest 3 dage efter, at man kan have været udsat for smittefare.Når man ikke vaccination idenfor denne frist, er der i stedet mulighed for en særlig behandling med såkaldte antistoffer. Er man blevet smittet, vil der som regel gå 6-18 dage før symptomer viser sig.Der er flere tilfælde af smittede med mæslinger i Danmark, hvorfor man skal være på vagt. Vejledning kan bl.a. læses på www.ssi.dk - website for Statens Serum Institut.