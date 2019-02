En rigtig agent-historie - lærer filmede elevers omklædning

Mandag 25. februar 2019 kl. 11:16Virkeligheden er ofte mere barsk og avanceret end fantasien. Det ligner sådan en situation og er en aktuel rigtig agent-historie med en lærer på en skole i nordjyske Støvring. Han filmede elevers omklædning med et avanceret kamera. Skjult i en kuglepen. Det opdagede nogle nysgerrige elever.Hvorefter sagen begyndte at rulle. Skolelæreren (en mand på 36 år) blev anholdt i slutningen af sidste uge. Siden løsladt igen, fordi politiet ikke mente, at han kunne varetægtfængsles i forbindelse med et grundlovforhør. Men det er så avanceret, at politiets IT-specialister er sat på efterforskningen.