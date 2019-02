309 millioner kr. i 1. præmie puljerne i denne nye uge

Mandag 25. februar 2019 kl. 00:15Der er mange millioner at få fat i, hvis man er heldig i spil i denne nye uge. De 3 hovedattraktioner hos Danske Spil har tilsammen 309 millioner kr. gemt i 1. præmie puljerne. Allerede onsdag er der 116 millioner kr. i kikkerten nemlig i Vikinglotto.2 dage senere er det igen tid for Eurojackpot, hvor 1. præmie puljen har vokset sig 183 millioner kr. stor. Næste lørdags Lotto kan dog også gå an, idet 1. præmiepuljen er på 10 millioner kr.