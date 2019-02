Det er tid for Oscar

Søndag 24. februar 2019 kl. 21:24Kunstens verden står på den anden ende lige nu. Det er tid (i nat) for uddeling af Oscars. Til præstationer indenfor skuespil/film og kunst. For 91. gang er der feststemning i Dolby Theatre i Hollywood. Et stort antal nominerede til de fornemme priser venter i spænding, og hele verden kigger med.TV2 transmitterer nattens show. Der findes oversigt over de nominerede og iøvrigt en stor mængde informationer på www.oscars.org