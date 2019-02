Engelsk parlament skal stemme igen 12. marts inden EU-farvel

Søndag 24. februar 2019 kl. 20:09Det endelige engelske farvel til EU nærmer sig. Den 29. marts er det slut, men der er endnu ikke nogen aftale om fremtiden. Det er snart 1½ måned siden det engelske parlament forkastede den aftale, som premierminister Theresa May havde forhandlet med EU. Den 12. marts skal parlamentet stemme igen, har hun netop oplyst.Der forhandles stadig mellem englænderne og EU, og det er resultatet heraf, Theresa May vil forelægge parlamentet. Så er det enten et ja dertil eller et farvel til EU uden en aftale.