Mand kvæstet og anholdt - mislykket flykapring

Søndag 24. februar 2019 kl. 17:56143 passagerer og en besætning på 7 fik sig noget af en anderledes flyvetur i dag, da de lettede fra hovedstaden Dhaka i Bangladesh. De skulle til Dubai i de forenede arabiske emirater, men i stedet blev det til en brutal nødlanding i byen Chittagong 250 km fra afgang lufthavnen.En mand forsøgte nemlig at kapre flyet, men det mislykkedes. Han blev kvæstet i forbindelse med anholdelsen, idet soldater åbnede ild under aktionen.Ingen andre skulle ifølge aktuel info have lidt fysisk overlast.