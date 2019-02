Mange unge mænd i opgør i Nykøbing F - 1 på sygehus

Søndag 24. februar 2019 kl. 14:118 unge mænd i 2 biler mødtes sent i aftes til et noget usædvanligt træf i Nykøbing F. De skulle angiveligt afklare nogle formentlig bagatelagtige uoverensstemmelser, og det endte i et brutalt opgør. En 29-årig mand blev således bevidst kørt ned og befinder sig nu på sygehus.2 andre var i besiddelese af skydevåben, og ialt endte det med, at 5 blev anholdt og i dag fremstilles i grundlovforhør. 3 sigtet for at ville slå den 29-årige ihjel ved at køre ham ned, 2 for våbenbesiddelse.