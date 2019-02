Verdenhistorie - USAs præsident og Nordkoreas leder mødes igen

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 24. februar 2019 kl. 11:52Den nordkoreanske leder Kim Jong-un er på vej til Vietnam for at mødes for 2. gang med USAs præsident Donald Trump. De skrev verdenhistorie ved deres 1. møde den 12. juni i fjor, og nu skrives der videre på verdenhistorien. De 2 mødes i den vietnamesiske hovedstad Hanoi. Sidste sommer var mødestedet Singapore.Kim Jong-un er rejst fra Nordkorea med tog. Det nye møde er planlagt til kommende onsdag-torsdag. Sandsynligvis vil den nordkoreanske leder også benytte lejligheden til at træffe repræsentanter for det 96 millioner indbyggere store socialistiske Vietnam.